Fransa\'daki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi, 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları dahil olmak üzere toplam 35 ülkeden temsilcinin katılımıyla başladı.

Avrupalı liderler ve ABD'li temsilciler, Ukrayna'da barış çabalarına yeni bir ivme kazandırılması amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirveye, 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları dahil olmak üzere toplam 35 ülkeden temsilcisi katılıyor.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da iştirak etti.

Zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yanı sıra aralarında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Romanya Devlet Başkanı Nicusor Dan, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausda, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Letonya Başbakanı Evika Silina, Kanada Başbakanı Mark Carney, Estonya Başbakanı Kristen Michal, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin de yer aldığı liderler katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zirve öncesinde yayınladığı açıklamada, "Bugün Gönüllüler Koalisyonu liderleri düzeyinde NATO Genel Sekreteri ile önemli görüşmeler yapılacak. Ayrıca ABD müzakere heyetinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler, Ukrayna için daha fazla koruma ve güç sağlamayı amaçlıyor. Ortaklarımızın desteğine ve halkımız için gerçek güvenlik garanti edebilecek adımlara güveniyoruz" dedi.

Macron, Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Toplantının ev sahipliğini üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüllüler Konseyi Liderler Zirvesi öncesinde Zelenskiy'i Elysee Sarayı'nda kabul ederek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Zelenskiy, Macron ile görüşmenin ardından yayınladığı açıklamada, "Diplomasi ile yardım el ele ilerlemelidir. Rusya'nın ülkemize yönelik saldırıları durmuyor ve şu anda halkımızı, yerleşim yerlerimizi ve kritik altyapımızı korumak için hava savunmasını güçlendirmemiz gerekiyor. Hava savunma füzelerinin her teslimatı, hayat kurtarır ve diplomasinin başarı şansını artırır. Bu nedenle toplantı, hava savunmasına ilişkin yeni kararlar, yeni yardım paketleri ve gökyüzünü koruyacak yeni kabiliyetler için somut sonuçlar üretmelidir" dedi.

Zelenskiy, "Bugün Paris'te devlet başkanları, uluslararası kuruluşların liderleri, bakanlar ve büyükelçilerin katıldığı, Gönüllüler Koalisyonu'nun en geniş kapsamlı toplantısı gerçekleştiriliyor. Önemli siyasi adımlar hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron, Zelenskiy, Witkoff öğle yemeğinde bir araya geldi

Macron ve Zelenskiy ayrıca ABD'nin barış çabaları çerçevesinde Rusya ve Ukrayna'nın müzakereci heyetleri arasında mekik diplomasisi yürüten ekibinin liderliğini üstlenen Özel Temsilci Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Askeri liderler ayrı bir görüşme gerçekleştirdi

Zirve öncesinde ayrıca Fransa, İngiltere ve Ukrayna'dan askeri liderler, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri konusunda NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı Alexus G. Grynkewich ile bir araya geldi. Koalisyon üyesi diğer ülkelerden askeri yetkililer de toplantıya video bağlantısı ile iştirak etti. - PARİS