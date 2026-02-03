Fransa'dan Epstein Soruşturma Komisyonu Önergesi

Fransız Milletvekili Antoine Leaument, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyası hakkında soruşturma komisyonu kurulması için Ulusal Meclise önerge sunacaklarını duyurdu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Leaument, partisinin Meclis'teki haftalık basın toplantısında, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgeler hakkında konuştu.

Leaument, Epstein dosyasıyla ilgili dikkatin bu konuyla ilgili konuşmuş veya henüz konuşamamış mağdurlara yöneltilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu dosyanın bir siyasi, bir de insan ticareti ayağı olduğunu kaydeden Leaument, bu konuda milletvekillerinin üzerine düşen vazifeyi yapması gerektiğinin altını çizdi.

Leaument, ortaya çıkanlarla ilgili sessiz kalmanın tehlikeli olduğunu vurgulayarak çok sayıda vatandaşın, Fransız siyasetçileri ve basının bu konudaki sessizliği karşısında şaşkın olduğunu dile getirdi.

Bu durumun değişmekte olduğuna işaret eden Leaument, Epstein dosyasıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması için Meclis'e önerge sunacaklarını belirtti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.