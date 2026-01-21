Fransa'dan Grönland'a NATO Tatbikatı Talebi

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik devam eden ilhak açıklamalarının gölgesinde adada bir NATO tatbikatı yapılmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik tartışmalı ilhak açıklamaları sürüyor. Grönland üzerinden tırmanan ABD-Avrupa gerilimi yeni bir boyut kazanırken, Fransa NATO kapsamında askeri bir adım atmaya hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ofisi'nden yapılan açıklamada, Fransa'nın Grönland'da bir NATO tatbikatı yapılmasını talep ettiği ve buna katkı sunmaya hazır olduğu bildirildi.

Trump'ın Grönland açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın stratejik konumu ve zengin kaynakları nedeniyle Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD tarafından korunması gerektiğini, ABD'nin de bunu ancak kendisine ait bir bölge olması durumunda yapacağını ifade etmişti. Grönland ve Danimarkalı yetkililer ise adanın satılık olmadığını açıklamış, ancak ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ilhak edilmesi için güç kullanma seçeneğini de göz ardı etmemişti. ABD başkanı, cumartesi günü Grönland'ı satın almasına yönelik planlarına karşı çıkan Avrupalı ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış, "Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - PARİS