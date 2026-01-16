Fransa'dan Sırbistan'a AB Desteği - Son Dakika
Fransa'dan Sırbistan'a AB Desteği

16.01.2026 18:22
Fransa, Sırbistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin 3. fasıl kümesinin açılmasını destekliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinde 3. fasıl kümesinin açılmasından yana olduğunu belirtti.

Barrot, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanları, burada ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'ın AB bünyesinde yeri olduğu ve Batı Balkanlar ile ortak bir kaderi paylaştıkları değerlendirmesinde bulunan Barrot, "Avrupa kıtasının birleşmesini istiyoruz." dedi.

Barrot, Fransa'nın Sırbistan'ın AB'ye katılım isteğini desteklemeye devam edeceğini kaydederek, "Fransa, Avrupa Birliği'nin Sırbistan'la müzakerelerinde 3. fasıl kümesinin açılmasından yana." diye konuştu.

"Sırbistan'ın bağımsızlığının ve egemenliğinin temellerini Avrupa bünyesinde güçlendirebileceğini" dile getiren Barrot, Sırbistan ve Kosova ilişkileri hakkında "Fransa, ilişkilerin normalleşmesine son derece bağlı." ifadesini kullandı.

Barrot, her türlü baskıya dayanabilecek ve kendisini koruyabilecek daha güçlü ve demokratik bir Birlik inşa edilmesini istediğini, bunun Batı Balkanlar'ı görmezden gelerek yapılamayacağını belirtti.

Fransız Bakan, ülkesinin Danimarka'ya desteğini ve dayanışmasını ifade ettiğini, Fransa'nın da Danimarka gibi benzer bir durumda olması halinde AB ve NATO'daki müttefiklerine güvenmek istediğini vurguladı.

İran'daki gelişmeler hakkında ise Barrot, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız (Emmanuel Macron) aracılığıyla, göstericilere yönelik devlet eliyle körü körüne uygulanan şiddetin dayanılmaz, tahammül edilemez ve insanlık dışı olduğunun yanı sıra İran'ın modern tarihindeki en şiddetli baskının faillerinin cezasız kalmayacağını hatırlattık."

Kaynak: AA

