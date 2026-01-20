Fransa'dan Trump'a Tepki: Şantaj! - Son Dakika
Fransa'dan Trump'a Tepki: Şantaj!

20.01.2026 14:16
Fransa, Trump'ın gümrük vergisi tehdidini 'şantaj' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Fransız hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul etmemesi halinde yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabileceği yönündeki açıklamalarını "bir nevi şantaj" olarak değerlendirdi.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, konuk olduğu TF1 kanalında, Trump'ın Fransız şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabileceği yönündeki açıklamasına ilişkin konuştu.

Genevard, "Bu tehdit, bu aşamada kabul edilemez ve benzeri görülmemiş bir sertliktedir." diyerek, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu duruma karşı tepkisiz kalamayacağını vurguladı.

Bu tehdidin halihazırda zorluk çeken bağcılık sektörünü hedef aldığını söyleyen Genevard, "Tepkisiz kalamayız çünkü gümrük vergilerini ekonomik bir silah olarak siyasi amaçlar ve (Fransa'nın) Barış Kuruluna katılması için kullanmak açıkça bir zorlama." diye konuştu.

Genevard, "(Trump'ın vergi tehdidini) Bunu iki kat şok edici buluyorum. Şok edici çünkü ihracat odaklı bir pazarda yüzde 200'lük bir tehdit söz konusu, şok edici çünkü çok acımasız. Bir nevi şantaj biçimi." ifadelerini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron'a yakın kaynaklar, Trump'ın Fransız şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamalarının Fransa için "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Söz konusu kaynaklar, "Daima vurguladığımız gibi, dış politikamızı etkilemeye yönelik (vergi) tarife tehditleri kabul edilemez ve etkisiz." dedi.

Aynı kaynaklar, ayrıca Trump'ın yayımladığı Macron'a ait mesajın doğru olduğunu teyit etti.

Macron ve Trump arasında fikir ayrılığı

Le Monde'un haberinde, Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Trump'tan gelen davete sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Gazetecilerin Macron'a ilişkin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." demişti.

Trump ayrıca, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer vermişti.

Mesajda Macron'un, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Davos zirvesinin ardından 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtiyor.

Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Ocak'ta da Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

