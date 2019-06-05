Son Dakika Haberleri: Fransa eski İçişleri Bakanı Collomb'un evinde 'yolsuzluk' araması
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Fransa eski İçişleri Bakanı Collomb'un evinde 'yolsuzluk' araması

1 saat önce

Fransa’nın eski İçişleri Bakanı ve şu anda Lyon Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Gerard Collomb’un evinde, yolsuzluk suçlamasıyla polis tarafından arama yapıldı.

Fransa eski İçişleri Bakanı Collomb'un evinde 'yolsuzluk' araması, System.String[]
Fransa'nın eski İçişleri Bakanı ve şu anda Lyon Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Gerard Collomb'un evinde, yolsuzluk suçlamasıyla polis tarafından arama yapıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, mali polis Collomb eviyle birlikte Lyon Belediye binasına da gitti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:08 
Lyon, İçişleri Bakanı, Fransa, Dünya
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