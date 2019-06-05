Fransa eski İçişleri Bakanı Collomb'un evinde 'yolsuzluk' araması
1 saat önce
Fransa’nın eski İçişleri Bakanı ve şu anda Lyon Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Gerard Collomb’un evinde, yolsuzluk suçlamasıyla polis tarafından arama yapıldı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:08
'nın eski İçişleri Bakanı
ve şu anda Lyon
Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Gerard Collomb
'un evinde, yolsuzluk suçlamasıyla polis tarafından arama yapıldı.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, mali polis Collomb eviyle birlikte Lyon Belediye binasına da gitti.
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