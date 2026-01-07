Fransa, Grönland'a Olacak Askeri Müdahaleye Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa, Grönland'a Olacak Askeri Müdahaleye Hazırlanıyor

07.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD'nin Grönland'a müdahale etmesine misilleme yapacaklarını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin sahip olmak istediği Grönland'a olası bir askeri müdahalede bulunması durumunda Fransa'nın tutumuna ilişkin, "Gözdağı ne şekilde olursa olsun, kaynağı ne olursa olsun (buna) misilleme yapmaya, karşılık vermeye ve tek karşılık vermemeye hazırlık için Dışişleri Bakanlığında bir çalışma başlattık." dedi.

Bakan Barrot, Radio France kanalında katıldığı programda, Ukrayna'daki ateşkes müzakerelerinden ABD'nin hedefinde olan Grönland'a uluslararası meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barrot, dün Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi toplantısının "daha öncekiler gibi olmadığını" belirterek toplantıyı "Ukrayna ve Avrupa'da barış için büyük bir gün" olarak niteledi.

Çok sayıda ülkenin Ukrayna'da ateşkes sağlandıktan sonra barışı garanti altına almak için askeri güçlerini bir araya getirdiğini dile getiren Barrot, Avrupalılar tarafından Ukrayna müzakerelerinde Moskova ile Kiev arasında tarafı sorgulanan ABD'ye ilişkin ise ABD'nin bu toplantıda "sorumluluk" aldığını kaydetti.

Barrot, ABD'nin Ukrayna'da ateşkesin uygulanmasını gözetleme konusunda sorumluluk almasının önemli olduğunu vurguladı.

ABD'nin Rusya'nın yeniden Ukrayna'ya saldırmasına karşı Gönüllüler Koalisyonu'nun askeri kapasitesine destek vereceğini hatırlatan Barrot, yaklaşık 30 ülkenin Ukrayna ordusunu canlandırmak ve Ukrayna ordusundaki asker sayısını 800 binde tutmak istediğini dile getirdi.

"Grönland'a sahip olmak için askeri operasyon dahil birçok seçeneği masaya yatırdığını söyleyen ABD'nin Ukrayna'ya desteği konusunda ne ölçüde güvenilir olup olmadığına" ilişkin soruya Barrot, "(Daha önce dile getirdiğimiz gibi) Grönland satılık değildir." şeklinde yanıt verdi.

Barrot, ABD'nin "olası bir askeri müdahalesinin bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine saldırması" anlamına geleceğini, bunun "mantıklı olmadığını ve "kesinlikle ABD çıkarlarına aykırı olduğunu" belirtti.

Beyaz Saray'ın Grönland'a askeri müdahale olasılığına yönelik açıklamaları hakkında Barrot, "Bazı ifadeleri abartarak yorumlamamaya dikkat edilmesi gerektiğini", dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü anlatarak, "ABD'nin (Grönland) ile ilgili benimsediği bakış bu değil." şeklinde konuştu.

Barrot, ABD'nin Grönland'a olası bir askeri müdahalede bulunması halinde Fransa'nın tutumunun ne olacağı sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "Her türlü size söyleyebileceğim şey şu; gözdağı ne şekilde olursa olsun, kaynağı ne olursa olsun (buna) misilleme yapmaya, karşılık vermeye ve tek karşılık vermemeye hazırlanmak için Dışişleri Bakanlığında bir çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Grönland, Güvenlik, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Grönland'a Olacak Askeri Müdahaleye Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:04:29. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa, Grönland'a Olacak Askeri Müdahaleye Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.