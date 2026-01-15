Fransa Grönland'da Ortak Tatbikata Katılacak

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Danimarka'nın talebi üzerine Grönland'da düzenlenen ortak tatbikatlara katılacağını belirterek, "İlk Fransız askeri birlikleri yola çıktı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka'nın talebi üzerine, Fransa'nın Grönland'da Danimarka tarafından düzenlenen ortak tatbikatlara, yani 'Arktik Dayanıklılık Operasyonu'na katılmasına karar verdim" açıklamasında bulundu.

İlk Fransız askeri birliklerinin yola çıktığını bildiren Macron, "Diğerleri de yakında onları takip edecek" ifadesini kullandı.