Son dakika haberi! Fransa, İspanya ve Portekiz'de orman yangınları sürüyor

Avrupa'nın güneyinde hava sıcaklıklarının 40 derece üstüne çıkması nedeniyle başlayan orman yangınları sürüyor. Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde itfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.

Fransa, İspanya ve Portekiz'de 13 Temmuz Çarşamba başlayan orman yangınları devam ediyor. Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesindeki yangınlar nedeniyle 12 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. İspanya'nın Ekstremadura, Kastilya ve Leon, Galiçya ve Endülüs bölgelerinde 3 bin kişinin tahliye edildiği; yangının şiddetli olduğu bölgenin ise Ekstremadura olduğu kaydedildi. Portekiz'de Pinhao kentinde Perşembe günü hava sıcaklığı 47 derece olarak ölçüldü.

İNGİLTERE İLK DEFA KIRMIZI UYARI

İngiltere'de ilk defa hava sıcaklıkları kapsamında kırmızı uyarı verildi. Britanya Meteoroloji Servisi'nden (Met Office) yapılan açıklamada, 'İngiltere'de ilk defa hava sıcaklıkları kapsamında kırmızı uyarı yapıldı. Olağanüstü sıcaklıkların önümüzdeki hafta başlarında İngiltere'nin büyük bir bölümünü etkilemesi, sıcaklıkların bazı yerlerde 30 dereceyi aşması ve hatta 40 dereceye ulaşması bekleniyor' denildi.

İngiltere Met Office'te görev yapan iklim uzmanı Dr. Nikos Christidis, 'İklim değişikliği, Birleşik Krallık'ta aşırı sıcaklık olasılığını zaten etkiledi. İngiltere'de 40 derece hava sıcaklığı görme olasılığı 10 kat daha fazla. Mevcut emisyon azaltma taahhütlerine rağmen, bu tür sıcaklıkla her 15 yılda bir gerçekleşebilir' dedi.

MACRON İNCELEMELERDE BULUNDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gironde bölgesindeki yangınlarla mücadele kapsamında kurulan İçişleri Bakanlığı'na bağlı acil durum merkezini ziyaret etti. Macron, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 'Dayanışma ulusaldır. Fransa'nın dört bir yanından üç bin itfaiyeci ülkenin güneyini vuran yangınlarla mücadele ediyor. Cesaretlerini ve bağlılıklarını selamlıyorum. Ön cephede, hayat kurtarıyorlar. Düşüncelerimiz onlarla ve tahliye edilen sivillerle birlikte' ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Perdo Sanchez ise yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Dikkatli olalım. Yüksek sıcaklıklar karşısında aşırı risk altındayız' dedi.