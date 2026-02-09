Fransa Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fransa Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti

09.02.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Villeroy, görev süresinin sonuna bir yıl kala istifa ederek yeni bir vakfa yönetecek.

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, görev süresinin dolmasına bir yıldan fazla süre kala, haziran ayı başında görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Fransa Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Villeroy'un görev süresinin normal şartlarda tamamlanmasına bir yılı aşkın bir süre kala haziran ayı başında görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Villeroy'un, dezavantajlı gençler ve aileler yararına faaliyet gösteren Katolik Apprentis d'Auteuil Vakfının başına geçeceği ifade edildi.

Villeroy'un bu sürpriz istifa kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeni bir atama yapma fırsatı sundu. Macron tarafından belirlenecek halef isminin, göreve başlayabilmesi için Ulusal Meclis Maliye Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa para politikasında ağırlığı olan Villeroy'un istifa kararının ardından yayımladığı mesajda, Fransız mevkidaşının 11 yıllık "sadık ve özverili" hizmetine vurgu yaptı. Lagarde, "Yönetim Konseyi, François'nın masaya getirdiği gerçekçilikten ve güçlü Avrupa vizyonundan büyük ölçüde yararlandı. Kendisi her zaman ECB'nin bir dostu olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Fransa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
17:05
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 18:35:34. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.