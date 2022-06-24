Fransa'nın kamu borcu 2,9 trilyon avroya yükseldi - Son Dakika
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Fransa'nın kamu borcu 2,9 trilyon avroya yükseldi

24.06.2022 13:04
Fransa'nın kamu borcu 2,9 trilyon avroya yükseldi

Fransa'nın kamu borcu, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın sonuna göre yaklaşık 89 milyar avro artarak 2 trilyon 901,8 milyar avroya ulaştı.

Fransa'nın kamu borcu, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın sonuna göre yaklaşık 89 milyar avro artarak 2 trilyon 901,8 milyar avroya ulaştı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), ülkenin ilk çeyrek itibarıyla kamu borcuna ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Fransa'nın Maastricht kriterlerine göre tanımlanan kamu borcu, 2022'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 89 milyar avro artış kaydederek 2 trilyon 813 milyar avrodan 2 trilyon 901,8 milyar avroya çıktı.

2021'de yüzde 112,9 olan ülkenin kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı da 2022'nin ilk 3 ayının sonunda yüzde 114,5'e yükseldi.

Belediyelerin ve yerel idarelerinin düşük borçlanmaya gitmesi nedeniyle mahalli kamu idarelerinin borcunda ise 300 milyon avro düşüş kaydedildi.

Macron kamu borcunu düşüreceği sözü vermişti

Fransa, 1992 Avrupa Maastricht Antlaşmasının devletler için kamu borcunun GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi limitini 2002 sonunda aşmasının ardından borcunu bir daha bu oranın altına düşüremedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu yılki cumhurbaşkanı seçiminin kampanya döneminde kamu borcunu 2027'ye kadar düşüreceğini vadetmişti.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

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