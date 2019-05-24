Fransa'nın Lyon kentinde patlama: En az 6 yaralı
6 saat önce
Fransa'nın Lyon kentinde merkezi bir sokakta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:38
'nın Lyon
kentinde merkezi bir sokakta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel medya, öğleden sonra saat 17.30 sıralarında bırakılmış bir kolinin patladığını ve çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.
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