Fransa, Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi - Son Dakika

Fransa, merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Fransa Yüksek Sağlık Otoritesinden yapılan açıklamada, Novavax'ın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildiği belirtildi.

Aşının gelecek haftalardan itibaren kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, ilk doz aşı için Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın öncelikli kullanılması gerektiği, bunları vurulamayan kişiler için Novavax'ın geliştirdiği aşının "faydalı alternatif" olacağı aktarıldı.

Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen beşinci aşı oldu.

Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Kovid-19 aşısı onaylanmıştı.