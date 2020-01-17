Fransa, Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek - Son Dakika
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Fransa, Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek

37 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçak gemisi Charles de Gaulle'un Orta Doğu'ya gönderileceğini açıkladı.

Fransa, Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçak gemisi Charles de Gaulle'un Orta Doğu'ya gönderileceğini açıkladı.

Macron, yeni yıl dolayısıyla ülkenin Orleans kentinde askerlere yönelik düzenlenen toplantıda, uçak gemisi Charles de Gaulle'un nisan ayına kadar Chammal Operasyonu'na destek amacıyla Orta Doğu bölgesinde görev yapacağını belirtti.

Geminin aynı zamanda Avrupalı ülkeleriyle yapılacak ortak operasyonlarda kullanılacağını ifade eden Macron, terör örgütü DEAŞ tehditinin arttığını savundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım 2015'te meydana gelen, 130 kişinin öldüğü ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırılarının ardından, 24 Rafale savaş uçağı kapasiteli Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Gemi, geçen yıl Güney Çin Denizi'nde de gönderilmişti.

Fransa, Chammal Operasyonu'nu 19 Eylül 2014'te Irak'ta DEAŞ tehdidine karşı özellikle hava saldırılarıyla başlatmış, operasyon daha sonra Suriye'deki DEAŞ tehdidini de içine alacak şekilde genişletilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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