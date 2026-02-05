Fransa YPG ve Suriye Anlaşmasını Destekliyor - Son Dakika
Fransa YPG ve Suriye Anlaşmasını Destekliyor

05.02.2026 15:23
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye-YPG ateşkesine uyulmasını ve DEAŞ'la mücadeleye vurgu yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata tam uyulmasını istedi.

Bölgesel temaslarının ilk durağında Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulunan Barrot, mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesi öncesi basına yaptığı açıklamada, Suriye'de "mutlak önceliklerinin" DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

Barrot, "Suriye'ye Fransa'nın bu önceliğini yeniden dile getirmeye geldim." diye konuştu.

Elysee kaynaklarına göre, Barrot ve Şeybani arasındaki görüşmede, Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan yeni mutabakatın "özellikle Kürt haklarına saygı konusunda tam uygulaması" çağrısında bulundu.

Suriyeli mevkidaşı Şeybani ise görüşmede Kürtler ile "ortaklık kurma arzusunu" dile getirdi. İki bakan, ülkeler arasındaki işbirliğini, DEAŞ ile mücadeleyi, Suriye'nin doğusundaki kamp ve hapishanelerin güvenliği konularını ele aldı.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG arasında 18 Ocak'ta varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması", örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu ateşkes 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılmıştı.

30 Ocak'ta ise Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

