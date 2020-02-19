Fransız Bakan'dan Rumlara Doğu Akdeniz desteği: Yanınızdayız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransız Bakan'dan Rumlara Doğu Akdeniz desteği: Yanınızdayız - Son Dakika Dünya

Fransız Bakan'dan Rumlara Doğu Akdeniz desteği: Yanınızdayız

7 saat önce

FRANSA Savunma Bakanı Florance Parly, Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili olarak Güney Kıbrıs ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Fransız Bakan'dan Rumlara Doğu Akdeniz desteği: Yanınızdayız, System.String[]

FRANSA Savunma Bakanı Florance Parly, Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili olarak Güney Kıbrıs ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Parly, Rumların Doğu Akdeniz'deki adımlarına destek verdiklerini belirtti.

Parly, Ada'daki temaslarında ilk önce Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile görüştü. Görüşmede, Fransız donanmasının bölgedeki varlığını sürdürmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlara başka ülkelerin de katılmasının sağlanması kararı alındığı belirtildi. Görüşmelerden sonra açıklama yapan Fransız Bakan, Rumlarla askeri ilişkilerin güçlendirileceği mesajı verdi.

RUM MEDYASI: FRANSA, RUM KESİMİ'NE DEMİRLİYOR

Parly, "(Güney) Kıbrıs, Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Charles de Gaulle uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor.  Doğu Akdeniz'de olup bitenler konusunda da dayanışmamızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rum medyası da, görüşmeyi Fransa'nın Rum kesimine demir atması olarak yorumlayarak gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün geliştirileceğine dikkat çekti.


Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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