Fransız Gazeteci Brun: Fransa halkı seçimlerden umutsuz

Fransa’da Macron dönemi sona eriyor. Nisan 2027’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Fransa’da adaylar hazırlıklarına başladı. Haber portalı RRN’ye özel açıklamalarda bulunan Musulman en France dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jean-Michel Brun halkın çoğunluğunun Fransa’da bir değişime inanmadığını belirtti. Brun, “Halkın yüzde 62’si Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

‘MACRON 2.0’Yİ YAŞAYABİLİRİZ’

Jean-Michel Brun, seçimler yaklaşırken tartışılması gereken noktanın Macron sonrası gelecek olan adayın Macron’un devamı niteliğinde olup olmayacağının tartışılması gerektiğini ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı’nın tutarlı bir politikaya sahip olmadığını belirten Brun, “Halkın demokrasiye olan inancını ve siyasilerin vaatlerine olan güveni büyük ölçüde kaybetti.” dedi. Macron’un Fransız Cumhuriyeti tarihi boyunca en sevilmeyen Cumhurbaşkanı olduğunu da vurgulayan Fransız gazeteci, “Çünkü Macron’un iki döneminde de yaşam standartları giderek kötüleşti” açıklamasını yaptı.

‘ADAYLAR DÜŞÜK PROFİLDE’

Fransız gazeteci adayların düşük profilde olduklarını belrterek, “Nitelik ve donanım açısından benzeri görülmemiş derece “düşük kalibreli” adaylar var. Adaylardan Gabriel Attal hakkında değerlendirmelerde bulunan Brun, ”Sağlam bağlantıları dışında bu görev için hiçbir nitelik taşımamasına rağmen hükümetin başına fırlatılan genç ve deneyimsiz bir siyasetçi. Soruşturmalar, övündüğü diplomaların bile kayırma yoluyla verildiğini ortaya çıkardı. İktidardayken hayata geçiremediği reformlar vaat etmekten başka inandırıcı bir programı yok. Üstelik bir günden diğerine kendisiyle çelişmekten çekinmiyor; örneğin, kamu hizmetlerimizin durumu göz önüne alındığında saçma sapan bir fikir olan 100 bin kamu görevlisi işini kesme sözü verebiliyor, ancak ertesi gün bu sözünden geri adım atıyor.” dedi. Jordan Bardella hakkında ise “Daha da genç ve gerçek ya da sahte herhangi bir diploması olmayan, notları önündeyken bile, seçim programıyla ilgili basit soruyu yanıtlayamayan biri. O, Marine Le Pen’in hukuki sorunlarla boğuşurken son anda onun yerine konulan, sadece bir figürandan ibaret.” ifadelerini kullandı. Edouard Philippe hakkında da “Sömürgeciliğin suç olmadığını iddia eden Philippe” benzetmesini yapan gazeteci “Geçtiğimiz günlerde bir konferansta, herhangi bir yasayı geçirmek için protestoların veya grevlerin sona ermesini beklemek yeterli olduğu için kamuoyunun önemi olmadığını açıklamıştı” dedi. Raphael Glucksmannm hakkında da “O, tam bir boşluğu temsil ediyor. İlk mitingine, Jean-Luc Melenchon’un mitingine katılan 26 bin kişiye kıyasla sadece birkaç yüz kişi katıldı. Tek bir takıntısı dışında ne bir programı ne de önerileri var.” değerlendirmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2027 Nisan ayında yapılması öngörülüyor. İkinci tur ise 2 Mayıs 2027 olarak takvimlendiriliyor.