Fransız polisi, Müslüman göçmenlere namaz esnasında müstehcen sesler dinletildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız polisi, Müslüman göçmenlere namaz esnasında müstehcen sesler dinletildi

08.03.2022 11:57
Fransız polisi, Müslüman göçmenlere namaz esnasında müstehcen sesler dinletildi

Fransa'nın Nice kentinde polislerin, idari gözetim merkezindeki Müslüman göçmenlere, namaz vakitlerinde hoparlörden müstehcen içerikli sesler dinletildiği ortaya çıktı.

Fransa'nın Nice kentinde polislerin, idari gözetim merkezindeki Müslüman göçmenlere, namaz vakitlerinde hoparlörden müstehcen içerikli sesler dinletildiği ortaya çıktı.

Mediapart'ın özel haberine göre, bu yılın başında Nice İdari Gözetim Merkezi'nde (CRA) kalan kayıtsız 15 Müslüman göçmen, namaz kıldıkları sırada hoparlörlerden pornografik sesler dinletildiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

Haberde, merkezde kalan diğer göçmenlerin tanıklıkları da paylaşıldı.

Merkezde kalan Ermeni Galust Hakobyan, 2 Ocak günü saat 18.30 sıralarında hoparlörden gelen müstehcen seslere uyandığını belirtti.

Hakobyan, o sırada Kovid-19'a yakalandığı için seslerin nereden geldiğine bakamadığını ancak hoparlörlere bir tek sorumlu polislerin erişimi olduğunu kaydetti.

Aynı dönemde merkezde kalan Tunuslu Ömer de 1 Ocak günü saat 14.00 civarında söz konusu sesleri duyduğunu, seslerin tam da Müslüman göçmenler namaza durduğu sırada yayımlandığını aktardı.

Polislerin, sesleri kendilerinin yayımladığını doğruladığını aktaran Ömer, bazı göçmenlerin protesto için polislerin bulunduğu kata indiğini ifade etti.

Ömer, seslerin ana sorumlusunun kadın bir polis olduğunu vurguladı.

Kadın polisin yeri değiştirildi

15 göçmen, 5 Ocak günü Nice savcılığına 2 gün boyunda farklı zamanlarda söz konusu seslere maruz kaldıklarını belirterek "aşağılayıcı muamele" gerekçesiyle polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine disiplin konseyi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konsey, sorumlu olduğu belirtilen kadın polisin sadece yerini değiştirdi, durumu üstlerine bildirmeyen diğer polislere ise yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Kadın polis hakkında ise herhangi bir disiplin işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi?

Müstehcen, Müslüman, Namaz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız polisi, Müslüman göçmenlere namaz esnasında müstehcen sesler dinletildi - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fransız polisi, Müslüman göçmenlere namaz esnasında müstehcen sesler dinletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement