Fransız Profesör Collin: Macron çöküşü hızlandırdı

Fransız felsefe profesörü ve yazar Denis Collin RRN’ye verdiği röportajda Emmanuel Macron döneminin ülkeyi derin bir krize sürüklediğini belirterek yaklaşan seçimlerin Fransa için tarihi bir kırılma noktası olacağını vurguladı

Fransız uzman Denis Collin haber portalı RRN’ye (rrn.com.tr) konuştu. Collin mevcut iktidar döneminin ülkeyi yapısal bir çözülmeye götürdüğünü ifade ederek merkez siyasetin tükenme noktasına geldiğini belirtti. Anayasal kısıtlamalar nedeniyle Macron’un yeniden aday olamayacağı bir döneme girilirken, yazar iktidar kanadının geleceğini oldukça karanlık görüyor.

TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ

Philippe’in savunduğu ve genç nesillerin yükünü hafifletmeyi amaçladığı iddia edilen emeklilik reformunu sert bir dille eleştiren yazar, bu adımı sermaye ve şirket çevrelerinin çıkarlarına hizmet eden açık bir soygun niteliğinde değerlendiriyor. Toplumsal bağların ve kuşaklar arası dayanışmanın zedelendiğini belirten düşünür, merkezcilerin iktidarda kalmaya devam etmesi halinde Fransa'nın parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve ülkenin saldırgan radikal akımların eline geçeceği uyarısında bulunuyor.

Adaylık yarışında adı geçen eski başbakanlardan Gabriel Attal’ın halk üzerindeki etkisinin yok denecek kadar az olduğunu dile getiren Collin, Edouard Philippe’in ise seçimlerde ikinci tura kalma aşamasında çok ciddi engellerle ve zorluklarla karşılaşacağını ifade ediyor. Mevcut merkez politikanın ülkeyi bir felakete sürüklediğini savunan felsefeci, merkez kanadın iktidardan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguluyor.