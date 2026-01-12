Fransız Şirketlerden Yapay Zeka Ortaklığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fransız Şirketlerden Yapay Zeka Ortaklığı

12.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dassault Aviation ve Harmattan AI, hava savunmasında yapay zekayı geliştirmek için iş birliği yapıyor.

Fransız askeri uçak üreticisi Dassault Aviation şirketi ile Paris merkezli savunma teknolojisi şirketi Harmattan AI arasında hava savunmasında yapay zeka kullanımını hızlandırmak amacıyla ortaklık girişimi başlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki şirket arasındaki ortaklığın ülkesinin hava savunmasındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Macron, "Bu, stratejik özerkliğimiz, yapay zeka destekli savunma dronları alanındaki teknolojik üstünlüğümüz ve aynı zamanda ekonomimiz için mükemmel bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

İki Fransız şirketi arasında yapay zeka destekli savunma teknolojilerinin geliştirilmesini hedefleyen girişim kapsamında Dassault Aviation, Harmattan AI'ın 200 milyon dolarlık B serisinin fonlanmasına katılım sağlayacak.

Dassault Aviation'dan yapılan açıklamada, ayrılan fonların yapay zeka teknolojilerinin yeni operasyon alanlarında yaygınlaştırılmasına, Harmattan AI'ın ürün yelpazesinin genişletilmesine hizmet edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransız Şirketlerden Yapay Zeka Ortaklığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:30:26. #7.11#
SON DAKİKA: Fransız Şirketlerden Yapay Zeka Ortaklığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.