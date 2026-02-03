Fransız Yargıçlardan Tutuklama Emri

Fransız yargıçların, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engelleme faaliyetlerinde bulunan 2 İsrailli çifte vatandaş hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

Fransız Le Monde gazetesinin soruşturmaya taraf olan avukatlardan edindiği bilgiye göre, Fransa'nın İnsanlığa Karşı Suçlarla ve Nefret Suçlarıyla Mücadele Merkezi (OCLCH) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsrail'de yaşayan ve Fransa vatandaşlığı bulunan "Israel is Forever" kuruluşunun başkanı avukat Nili Kupfer-Naouri ve Tsav 9 kolektifi sözcüsü Rachel T. hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Avukatlar, Fransız yargıçların bu kararının insani yardımları engelleme faaliyetlerinin dahi soykırıma ortaklık suçu niteliği taşıyabileceğini kabul eden ilk yargı kararı olduğunu belirtiyor.

Ayrıca avukatlar yargıçların bu kararının Fransa'ya dönmek isteyen İsrailli çifte vatandaş askerler için emsal teşkil edebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Kasım 2024'te Barış için Fransız Yahudi Birliği ve Filistinli bir çifte vatandaşın şikayetinin ardından Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini engelleyen ve soykırıma yönelik söylemleri ile medyada tanınan Kupfer-Naouri ve Rachel T. hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturmaya daha sonra çok sayıda insan hakları kuruluşu ve Filistinli kuruluş taraf olmuştu.