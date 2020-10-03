Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan DuranYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk.83 Youssouf), Cueva(Dk.83 Mustafa), Lukoki (Dk.67 Zeki), Wallace, Tetteh (Dk.90+3 Kubilay), Ahmed, Semih (Dk.83 Hadebe), Hafez, Chebake, AdemFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Eren, Nuri (Dk.46 Podolski), Mukairu (Dk.46 Sidney Sam), Kudriashov, Fredy (Dk.74 Ufuk), Jahovic (Dk.46 Orgill), Amilton, Bünyamin, Hakan (Dk.64 Gökdeniz), VeyselGOL: Dk.10 Tetteh (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Lukoki, Wallave, Hafez (Yeni Malatyaspor) - Eren, Fredy (Antalyaspor)Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.10'uncu dakikada ceza sahasına giren Tetteh, şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.14'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukoki, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.75'inci dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti, top kaleciye çarparak dışarı çıktı.Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:39 - Kaynak: DHA
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