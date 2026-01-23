Frederiksen Grönland'da Trump'a Cevap Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Frederiksen Grönland'da Trump'a Cevap Verdi

Frederiksen Grönland\'da Trump\'a Cevap Verdi
23.01.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland'ı ziyaret ederek Trump'ın ilhak iddialarına tepki verdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak açıklamaları yaptığı Arktik adası Grönland'ı ziyaret etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık ilhak açıklamaları yaptığı Arktik adası Grönland'ı ziyaret etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Arktik bölgesinde güvenliğin nasıl artırılabileceğini görüşmek üzere Brüksel'de yaptığı toplantının ardından adanın başkenti Nuuk'taki havalimanına inen Frederiksen'i Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen karşıladı. İki lider pistte birbirlerine sarılırken, birlikte alandan ayrıldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir sonraki adımları hazırlıyoruz. Buraya gelmemin temel amacı, zor bir dönemden geçen Grönland halkına güçlü desteğimizi göstermek" dedi.

Frederiksen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Grönland'a yeniden dönmekten mutluyum. Özellikle ortak diplomatik girişimlerin hazırlıkları da dahil olmak üzere, yakın iş birliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Sakin bir sürece ihtiyacımız var"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen bugün yaptığı açıklamada, Danimarka ve ABD'den diplomatların geçtiğimiz hafta Washington'da bir araya gelerek nasıl ilerlenebileceğine dair bir plan oluşturduklarını söyledi. Rasmussen, "Gelecekteki toplantıların ne zaman yapılacağını açıklamayacağız, çünkü şu anda ihtiyaç duyulan şey bu işin dramatik boyutunu ortadan kaldırmak Sakin bir sürece ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Trump'ın Grönland açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle Grönland'ın ABD için bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu söylemiş, Danimarka'ya bağlı adanın, Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD'nin kontrol ve korumasına girmesi gerektiğini savunmuştu.

"Grönland'ı ABD idare etmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, "Biz diyalog ve iş birliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik" demişti. Grönland Başbakanı Nielsen de Grönland'ın Avrupa ve transatlantik çevreye güçlü bir aidiyeti olduğunu fakat bunun ancak Danimarka'ya bağlı özerk bir yapı çerçevesinde mümkün olduğunu söylemişti. Nielsen, "Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD'ye ait olmayacak. Grönland'ı ABD idare etmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD'yi değil Danimarka'yı seçiyoruz. NATO'yu, Danimarka'yı ve AB'yi seçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Grönland topraklarını satın almasına yönelik planlarına karşı çıkan ve aralarında Almanya'nın da bulunduğu 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu. - NUUK

Kaynak: İHA

Mette Frederiksen, Diplomasi, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Frederiksen Grönland'da Trump'a Cevap Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 23:24:34. #7.11#
SON DAKİKA: Frederiksen Grönland'da Trump'a Cevap Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.