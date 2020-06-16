FreeZone Online Müzik Yarışması'nda finalistler belli oldu - Son Dakika

Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması"nda finalistler belli oldu.

Vadofone'den yapılan açıklamaya göre, "Ünkapanı Edition" konseptiyle düzenlenen ve tüm Türkiye'den 11 bini aşkın başvuruya ulaşan yarışmanın yarı finalinde toplamda 65 bin oy kullanıldı ve İzmir'den Dilşah Şatıroğlu, Antalya'dan Gülşah Kömür, Balıkesir'den Mustafa Örs finale katılmaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması ile gençlere "Türkiye'nin yeni genç sesi" olma konusunda fırsat eşitliği sunduklarını belirtti. Aksoy, şunları söyledi:

"Yarışmamız tüm Türkiye'den 11 bini aşkın başvuru alarak büyük ilgi gördü. Bu yıl ilk kez yarı final sürecini online ortamda gerçekleştirdik. Şimdi de final heyecanı yaşıyoruz. Bu yıl tüm finalistlerimiz İstanbul dışından. Birbirinden yetenekli gençlerimizin kıyasıya mücadelesine tanık olacağız. Gençlerimize şimdiden bol şans diliyoruz. Türkiye'nin yeni genç sesini seçmek üzere herkesi 9 Temmuz'da Vodafone FreeZone YouTube kanalından oy vermeye davet ediyoruz."

Büyük final 9 Temmuz'da

Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce oy toplayarak finale yükselen yarışmacılar, 9 Temmuz'da Mustafa Sandal'ın da katılımıyla yapılacak büyük finalde performanslarını sergileyecek. Türkiye'nin yeni genç sesi, Vodafone FreeZone YouTube ve Acunn.com üzerinden eşzamanlı yapılacak canlı yayında halk oylamasıyla belirlenecek. Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak. "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition" hakkında ayrıntılı bilgi için vodafoneFreeZone.com/unkapani adresi ziyaret edilebiliyor.