Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı kaza kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı kaza kamerada

24 dakika önce

MALATYA'da, freni boşalan kamyonetin otomobile çaptığı, 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı kaza kamerada, System.String[]
MALATYA'da, freni boşalan kamyonetin otomobile çaptığı, 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Morsalkım Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates yüklü kamyonet, freni boşalınca Yeşilyurt meydanında kavşaktan dönen Yılmaz Arslan yönetimindeki 34 JD 6079 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Filiz Arslan, Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]