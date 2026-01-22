Freni Boşalan Kamyonun Kazası: 3 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan iş makinesi yüklü kamyonun önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil köprüde asılı kalırken, kamyonun kasasındaki iş makinesi metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Kaza, akşam saatlerinde Uçanyol mevkii Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametine seyir halinde olan 42 AFV 856 plakalı iş makinesi yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak köprüde asılı kaldı. Kamyonun kasasında yüklü bulunan iş makinesi ise köprüden aşağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E. ve M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı İ.B.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR