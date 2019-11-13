Son Dakika Haberleri: Freni boşalan kamyonun sürücüsü, faciayı önlemek için canını hiçe saydı
Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyonun sürücüsü, faciayı önlemek için canını hiçe saydı - Son Dakika

Freni boşalan kamyonun sürücüsü, faciayı önlemek için canını hiçe saydı

7 saat önce

YALOVA'da freni boşalan kamyonun sürücüsü Şükrü Doğan (55), yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeye çıkmamak için yol kenarındaki ağaçlara çarparak faciayı önledi.

Freni boşalan kamyonun sürücüsü, faciayı önlemek için canını hiçe saydı, System.String[]

YALOVA'da freni boşalan kamyonun sürücüsü Şükrü Doğan (55), yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeye çıkmamak için yol kenarındaki ağaçlara çarparak faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yalova Yakup Acar Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Şükrü Doğan (55) idaresindeki 77 AY 904 plakalı kamyon, rampa aşağı seyir halindeyken frenleri boşaldı. Hızla rampa aşağı seyreden kamyonun sürücüsü Doğan, yaya ve insan trafiğinin yoğun olduğu caddeye girmemek için kamyonun direksiyonunu, yol kenarında bulunan ağaçlara doğru kırdı. Ağaçlara çarpan kamyon devrilirken, sürücü Şükrü Doğan, kamyonda sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun içerisinde sıkışan Doğan, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan Doğan, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


İtfaiye, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:41 Kaynak: DHA
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