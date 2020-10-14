Freni boşalan vincin girdiği evin sahibi: Deprem oluyor sandım - Son Dakika

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vinç, bahçe duvarını yıktıktan sonra 2 katlı eve girdi. Evde ağır hasar oluşurken, vinçteki 4 kişi de yaralandı. Kazada hafif yaralanan ev sahibi Mustafa Badak (87), deprem olduğunu sandığını belirterek, "Buna da şükür. Ettiğimiz iyilikler karşımıza çıktı" dedi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Boğazkale ilçesinde meydana geldi. Celal Eren yönetimindeki 07 CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı. Kontrolden çıkan vinç, bahçe duvarını yıkarak, Mustafa Badak'a ait 2 katlı eve çarptı. Evin taşıyıcı kolonlarını parçalayan vinç, odanın yarısına kadar içeri girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vinçte sıkışan sürücü ile birlikte Şükrü Koçak, Servet Kurt ve Abdulhekim İlik'i çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza sırasında evde yalnız olan ve televizyon izleyen 4 çocuk babası Mustafa Badak da hafif yaralandı. Vinç ise iş makineleriyle evin bahçesinden çıkarıldı.