Son Dakika Haberleri: Freni boşalıp evin çatısına çarpan çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Freni boşalıp evin çatısına çarpan çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Freni boşalıp evin çatısına çarpan çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Edirne'de freni boşalınca evin çatısına çarparak durabilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Freni boşalıp evin çatısına çarpan çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı, System.String[]

Edirne'de freni boşalınca evin çatısına çarparak durabilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Toprak'ın kullandığı 34 VY 4483 plakalı çöp kamyonu, Umurbey Mahallesi'nde freninin boşalması üzerine elektrik direği ve yol kenarındaki bir evin çatısına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Toprak, 112 Acil Servis ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun çarptığı evin sahibi Şevki Kuse, kazanın ardından evlerinde maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Kaza anında 73 yaşındaki annesinin evde olduğunu aktaran Kuse, "Annemin durumu iyi, ancak çok korkmuş, sağlık ekipleri yardımcı oldu. Evde doğal gaz ve elektriği kestiler." dedi.

Ahmet Toprak, Umurbey, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok
Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:27:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Freni boşalıp evin çatısına çarpan çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]