Freni tutmayan servis minibüsü perde dükkanına girdi - Son Dakika

Hadımköy'de freni boşalan servis minibüsü, yol kenarında bulunan mantarları da aşarak perdeci dükkanına daldı. Dükkan kullanılamaz hale gelirken, kazanın erken saatlerde yaşanması ve sokakların boş olması faciayı önledi.

Kaza, saat 07.48'de Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 BL 4028 plakalı servis minibüsünün seyir halindeyken frenin boşalması sonucu sürücünün kontrolden çıkarak yol sonundaki perdeci dükkanına daldı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada dükkanın kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Beyaz masaya video yolladık ama umurlarında değil

Servis aracının daldığı perdecinin sahibi İsmet Yıldırım, "Burada kaza her gün oluyor her gün çocuklar tehlike atlatıyor. Buraya kasis istiyoruz ama ne ilgilenen var ne bakan var lanet olsun bu sisteme artık. Her gün çocuklar tehlike atlatıyor. Adam benim dükkanıma girmiş kontrol yok kasis yok 50 defa başvuru yaptık beyaz masaya, İBB'ye ama kimsenin umurunda değil gerçekten. Video bile çekip attık tehlike anlarını ama ilgilenen yok ilgilenen bu milletle ilgilenen yok gerçekten. Sabah saat 07.30 'da oldu olay ama beş dakika ilerisinde 3 dakika gerisinde olsaydı burada kasap gibi insan doğranırdı buradan onlarca ölü çıkardı ama kimsenin umurunda değil o ayrı" Şeklinde konuştu

Servini dükkana daldığı anlar kamerada

Hadımköy'de servis minibüsünün dükkana daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, minibüsün kontrolsüz bir şekilde yolda ilerleyerek dükkana daldığı görülüyor. - İSTANBUL