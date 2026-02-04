Fruit Logistica Fuarı Berlin'de Açıldı - Son Dakika
Ekonomi

Fruit Logistica Fuarı Berlin'de Açıldı

04.02.2026 15:38
Almanya'daki Fruit Logistica Fuarı, yapay zeka ve inovasyon temasıyla 90 ülkeden 2500 firmayı ağırlıyor.

Küresel yaş meyve ve sebze sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Fruit Logistica Fuarı, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Messe Berlin tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yaş meyve ve sebze sektörü temsilcilerini bir araya getiren Fruit Logistica, bu yıl "Hadi Büyüyelim!" (Let's Grow!) temasıyla 6 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan Fruit Logistica Fuarı'nda, bu yıl 90 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 firma yer alıyor.

Yapay zeka ve otomasyonun tedarik zincirlerini nasıl yeniden şekillendirdiği, fuarın ana gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Fuar kapsamında yayımlanacak raporlarda, yapay zekanın küresel tedarik zincirlerini nasıl daha hızlı, daha bağlantılı ve daha dirençli hale getirdiğinin ortaya konulması hedefleniyor. Yapay zeka destekli sera çözümleri, robotik kalite kontrol sistemleri ve dijital lojistik servisleri fuar süresince katılımcıların beğenisine sunulacak.

Sektörün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Fruit Logistica İnovasyon Ödülleri (FLIA), bu yıl 20. kez sahiplerini bulacak.

Verimliliği ve sürdürülebilirliği ölçülebilir şekilde artıran yeni ürünler, teknolojiler ve paketleme çözümleri bu kategoride yarışacak.

Ayrıca "Startup World" alanında genç girişimciler, tarımsal hastalık takibi, otonom hasat ve benzeri alanlardaki pratik çözümlerini perakende ve lojistik sektörünün önde gelen temsilcileriyle paylaşma fırsatı bulacak.

Fransa ve İtalya ile birlikte yaş meyve ve sebze ticaretinde "ilk üç" ülke arasında yer alan İspanya'nın, bu yıl da fuarda en geniş katılımcı sayısına sahip ülkelerden biri olması bekleniyor.

Türkiye'den bireysel katılımcılar ve ticaret odaları aracılığıyla milli katılım kapsamında olmak üzere toplam 63 firma fuarda yer alıyor. Küresel tarımda önemli bir konuma sahip olan Türkiye için fuar, ülkenin kendini tanıtabilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Fuara ayrıca bireysel katılım sağlayan 25 Türk firması da bulunuyor.

Üreticiden satış noktasına kadar meyve ve sebzenin tüm değer zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin ilgi gösterdiği Fruit Logistica'yı, 151 ülkeden alıcıların ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Almanya, Ekonomi, Berlin, Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
