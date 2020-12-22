Frutti Extra Bursaspor: 90-91 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor: 90-91

22.12.2020 22:13
Frutti Extra Bursaspor: 90-91, System.String[]

SALON: TOFAŞ SporHAKEMLER: Marcin Kowalski (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Artem Lavrukhin (Rusya)NANTERRE 92: Johnny Berhanemeskel 22, Damien Bouquet 6, Alpha Kaba 6, Tyler Stone 19, Chris Warren 20, Brian Conklin 8, Ivan Fevrier 7, Florian Fortas 2, Samuel Eyango-DingoFRUTTI...

SALON: TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Marcin Kowalski (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Artem Lavrukhin (Rusya)

NANTERRE 92: Johnny Berhanemeskel 22, Damien Bouquet 6, Alpha Kaba 6, Tyler Stone 19, Chris Warren 20, Brian Conklin 8, Ivan Fevrier 7, Florian Fortas 2, Samuel Eyango-DingoFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Perry Jones 3, Lamar Peters 17, Malik Newman 15, Can Maxim Mutaf, Kenny Kadji 21, Xavier Munford 19, Oğuz Savaş 14, Tevfik Akdamar 21'İNCİ PERİYOT: 13-20İLK YARI: 38-463'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53NORMAL SÜRE: 81-815 FAUL: 42.53 Chris Warren, 43.03 Johhny Berhanemeskel (Nanterre 92) - 42.45 Can Maxim Mutaf (Frutti Extra Bursaspor)

Frutti Extra Bursaspor, Bursa'da Fransa temsilcisinin ev sahipliğinde oynanan erteleme mücadelesinde, Nanterre'i uzatmalarda 91-90 yenerek Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.7Days EuroCup'ta Fransa temsilcisi Nanterre 92 Basketbol Takımı'ndaki, koronavirüs nedeniyle ertelenen Frutti Extra Bursaspor'un 5'inci hafta mücadelesi, alınan karar gereği Bursa'da oynandı. Maç günü, 2 oyuncusu daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Frutti Extra Bursaspor, Fransa temsilcisi karşısına 5 eksikle çıktı.TOFAŞ Spor Salonu'nda Nanterre 92 ev sahipliğindeki mücadele, karşılıklı sayılarla başladı. Periyodun yarısı 5-5'lik eşitlikle geçilirken, Oğuz Savaş ve Xavier Munford'un basketleriyle ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, skoru 13-20'ye çekti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Frutti Extra Bursaspor, periyodu da bu skorla önde kapadı.İkinci periyodun başında da hücumdaki istikrarını sürdüren Frutti Extra Bursaspor, Munford'un basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 19-29. Yeni transfer Lamar Peters'ın skor katkısıyla oyun hakimiyetini elinde tutan Frutti Extra Bursaspor, 17'nci dakikayı 29-42 önde geçti. Periyodun sonuna doğru direnç gösteren Nanterre'in sayılarına karşın soyunma odasına 38-46'lık skorla gidildi.Dönüşte iyi bir başlangıç yapan Fransa temsilcisi, önce Berhanemeskel'in dış atış isabetiyle farkı 3'e indirirken, Chris Warren'ın da üst üste sayılarıyla 49-48 öne geçti. Her iki takımın da oyunu dengede götürdüğü anlarda, Tyler Stone ve Chris Warren ile sayılar bulan Fransa temsilcisi, kader periyoduna 57-53'lük avantaj ile başladı.Frutti Extra Bursaspor'un hücum sorunu yaşadığı anlarda üst üste sayılar bulan Nanterre, Tylor Stone'un dış atış isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı: 68-57. Malik Newman'ın üst üste iki dış atış isabetiyle yeniden oyuna ortak olan Frutti Extra Bursaspor, skoru 36'ncı dakikada 72-72'ye eşitledi. Son anları nefes kesen mücadelede Lamar Peters'ın bitime 5 saniye kala basketi maçın normal süresi 81-81 bitti ve uzatmaya gitti.Uzatmada da karşılıklı sayılar görülürken, Frutti Extra Bursaspor parkeden 90-91'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Frutti Extra Bursaspor, tarihinin ilk Avrupa galibiyetini aldı.


Frutti Extra Bursaspor, Nanterre, Polonya, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor: 90-91 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85 Barcelona, Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı 'Leyla Aydemir cinayeti'nde ailenin avukatı mahkemeden tekrar otopsi yapılmasını talep edecek Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman atandı Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti
Galatasaray kaptanı Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyalara bedel Galatasaray kaptanı Arda Turan: Fatih Terim'in gülüşü dünyalara bedel         
22:15
Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırganın ağabeyi de can almış Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırganın ağabeyi de can almış         
21:38
Eski CIA Direktörü Brennan'dan 'uzaylı' itirafı: İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur Eski CIA Direktörü Brennan'dan 'uzaylı' itirafı: İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur         
21:18
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 22:40:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Frutti Extra Bursaspor: 90-91 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei