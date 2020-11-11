Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija Ljubljana: 80-97 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija Ljubljana: 80-97

11.11.2020 21:56
Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija Ljubljana: 80-97, System.String[]

SALON: TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 13, Perry Jones 23, Birkan Batuk 10, Kenny Kadji 9, Metin Türen 2, Ömercan İlyasoğlu 11, Tevfik Akdamar 5, Oğuz Savaş 7, Daniel...

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 13, Perry Jones 23, Birkan Batuk 10, Kenny Kadji 9, Metin Türen 2, Ömercan İlyasoğlu 11, Tevfik Akdamar 5, Oğuz Savaş 7, Daniel HamiltonCEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA: Kendrick Perry 14, Mikael Hopkins 5, Edo Muric 12, Jaka Blazic 25, Rion Brown 15, Rok Radovic 2, Roko Ukic 2, Alen Hodzic 2, Jarrod Jones 14, Ivan Marinkovic 61.PERİYOT: 21-33DEVRE: 43-523.PERİYOT: 66-79

7Days EuroCup D Grubu'nda oynanan 7'nci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana'ya 97-80 mağlup oldu.TOFAŞ Spor Salonu'ndaki mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, ilk 3 dakika 5-5'lik eşitlikle geçildi. Jaka Blazic'in dış atış isabetiyle hücumda ritim bulmaya başlayan Slovenya temsilcisi, üst üste sayılarıyla farkı açarak ilk periyodu 21-33'lük skorla önde kapadı.İkinci periyotta da her iki ekip dengeli hücum performansı sergilerken; Perry, Muric ve Blazic üçlüsü ile oyun hakimiyetini tamamen eline geçiren Slovenya temsilcisi, aradaki farkı koruyarak soyunma odasına 43-52'lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte Frutti Extra Bursaspor'un direncine, bu kez boyalı alandan aldığı verimle cevap veren Cedevita Olimpija, Rion Brown'dan da skor katkısı alarak final periyoduna 66-79 üstün başladı. Final periyodunun ilk dakikalarında her iki takım da hücumlarında sorunlar yaşarken, daha iyi bir görüntü çizen Slovenya temsilcisi, maçı da 80-97'lik skorla kazandı.


Arnavutluk, Ljubljana, Bursaspor, İtalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija Ljubljana: 80-97 - Son Dakika Spor


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