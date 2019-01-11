Son Dakika Haberleri: Fsm Köprüsü'ndeki Trafik Kazası Araç Kamerasında

Fsm Köprüsü'ndeki Trafik Kazası Araç Kamerasında

1 saat önce

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Fsm Köprüsü'ndeki Trafik Kazası Araç Kamerasında, System.String[]
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Köprüde makas atarak ilerleyen ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu devrildi.

Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Araç sürücüsü ise otomobilin camından sürüklenerek çıktı.

Kaza, arkadan gelen bir otomobilin kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Araç, Güncel
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