Son Dakika Haberleri: Fuat Çapa'nın Eskişehirspor karnesi
Son Dakika Spor Haber

Fuat Çapa'nın Eskişehirspor karnesi

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Fuat Çapa yönetimindeki Eskişehirspor, 34 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

Fuat Çapa'nın Eskişehirspor karnesi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Fuat Çapa yönetimindeki Eskişehirspor, 34 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Söz konusu 34 karşılaşmada 44 gol atan Eskişehirspor, kalesinde ise 66 gol gördü.

Eskişehirspor ile sancılı bir sezonu geride bırakan ve kulüp adına büyük fedakarlıklar yapan Fuat Çapa, transfer tahtası sorunundan dolayı ligin ilk yarısında genç oyunculardan kurulu kadro ile mücadele etti. Ligin ikinci devresinde transfer yasağının kalkmasıyla Emre Güral, Sissokko ve Jesse gibi oyuncularla eli güçlenen Çapa, küme düşer denilen takımı ligde tutmayı başardı.

En çok gol yiyen ikinci takım

Diğer yandan gol yeme sorununa çözüm bulamayan Çapa yönetimindeki Eskişehirspor, küme düşen Karabükspor'dan sonra kalesinde en fazla gol gören ikinci takım oldu. Siyah-kırmızılılar, 44 gol atarken, ağlarında tam 66 gol gördü. Ligi eksi 22 averajla bitiren EsEs'in gelecek sezon savunma bölgesinde yaşanan bu sıkıntıyı nasıl çözeceği ise merak konusu.

İçeride iyi deplasmanda kötü

Verilere göre Çapa yönetiminde yüzde 26.5 galibiyet oranına sahip olan Eskişehirspor, aldığı 9 galibiyetin 7'sini evinde, 2'sini ise deplasmanda elde etti. Dış sahadaki galibiyet sayısı, içeride aldığı galibiyetlere nazaran düşük olan Eskişehir temsilcisinin, Fuat Çapa yönetiminde gelecek sezon deplasman fobisini çözmesi de ümit ediliyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
Söz, Fuat Çapa, Eskişehirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'un Fenerbahçe'ye hibe ettiği rakam ortaya çıktı Beşiktaş, Obi Mikel'i gündemine aldı! Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar 516 milyon 603 bin lira olarak açıklandı! Fatih Terim, Onyekuru ve Bruma ikilisini birden istiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:24:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuat Çapa'nın Eskişehirspor karnesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]