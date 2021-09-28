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Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu - Son Dakika

Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu

28.09.2021 10:02

Adana'da bir eskort sitesine fuhuş amacıyla başkasının fotoğrafıyla ilan veren kadın, 400 lira karşılığında anlaştığı erkekle evde buluştu. Bu sırada kadının sevgilisi silahla eve girip müşterinin parasını ve cep telefonunu çaldı. Genç adam olay sonrası şikayetçi olurken, tuzağı kuran sevgililerin daha önce de bu yöntemle başkalarını dolandırdıkları ortaya çıktı.

19 Eylül'de saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde iddiaya göre Deniz A. başka kadının fotoğraflarıyla eskort sitesine fuhuş amaçlı ilan verdi.

400 LİRAYA ANLAŞTILAR

Bir süre sonra M.A. (23) isimli şahıs Deniz A. (42) ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı. M.A. ile Deniz A.'nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. (37) geldi.

Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı

PARASINI VE CEP TELEFONUNU GASBETTİLER

Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.'yı tehdit ederek cep telefonunu aldı. İsmail Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan M.A., evden kaçtı. M.A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BU İLK VUKUATLARI DEĞİLMİŞ

Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.'yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasp ettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi.

Adresleri belirlenen Deniz A. ile İsmail Ç., polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu

Seyhan, Eylül, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu - Son Dakika
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