Fuji Dağı'nda Ateş Topu Meteor Görüntüsü

Japonya'daki Fuji Dağı semalarında kameralara yansıyan ve ateş topu şeklinde gözlenen meteor, görsel şölen sundu.

Japonya'da bulunan Fuji Dağı, nadir görülen bir gök olayına sahne oldu. Ateş topu şeklinde gözlenen parlak bir meteor Fuji Dağı eteklerindeki Hoei Krateri'ne düştü. 1 Şubat saat 21.05'de kaydedilen görüntüde meteorun yeşil bir ışık yayarak hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. Meteorun düştüğü anlar, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntü, binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. - TOKYO