Furkan Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Furkan Apartmanı Davası Devam Ediyor

16.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip'te Furkan Apartmanı davasında sanıklar suçsuz olduklarını savundu, duruşma 23 Ocak'a ertelendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar önceki savunmalarını tekrar etti, suçsuz olduklarını savundu.

Mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "35 yıllık müteahhittim. Bu süre zarfında on binlerce insanı ev sahibi yaptım. Deprem sonrası çoğu binam hasarsız bir şekilde ayakta kalmıştır. Furkan Apartmanı'nı ben yapmadım. Benim inşa ettiğim bloklar içerisinde değildir. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin çok üzgünüm. Ancak bunun benimle bir alakası yoktur. " dedi.

Bahse konu apartmanın müteahhitliğinde yer almadığını savunun Hasan Hüseyin S, "Hiçbir resmi belgede ismim geçmemektedir. Fiili olarak hiç bir dahilim yoktur. Fenni mesul olan kişinin ifadesinin yanlış değerlendirilmesi söz konusudur. İnşaatımda çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldım. Çok büyük sıkıntılar çekiyorum. Tansiyon hastasıyım. Yaşım gereği cezaevi şartlarına uygun birisi değilim. Kolonların kesildiği resmi olarak tespit edilmiştir. Binanın müteahhiti değilim. Nizip'te on binlerce bina var. Ortada kolon kesilmesi iddiasıyla yıkılmış bir bina vardır. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.S.Ç. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben mağazada çalışıyordum. O mağazada araba alım satımı yapardım. Kolonun kesildiğini net olarak gördüm."ifadelerini kullandı.

Sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ocak'a erteledi.

Duruşmanın ardından müştekiler ve sanık yakınları arasında arbede yaşandı, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Davanın geçmişi

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkındaysa delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce, 28 Ekim'de 2 sanık hakkında yeni iddianame hazırlanması nedeniyle dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, kolonların kesilmesine ilişkin 2 sanık, kamu görevlileri kapsamında 4 sanık hakkında tamamlanan soruşturmalar, 6 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

28 Aralık 2025'te, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce Furkan Apartmanı'na ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada haklarında kırmızı bülten bulunan firari sanıklar Hasan Hüseyin S. hakkında 10 milyon lira güvence bedeliyle yakalama kararlarının kaldırılması kararına itiraz edilmiş, teslim olan müteahhit Hasan Hüseyin S, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Furkan Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:51:27. #7.11#
SON DAKİKA: Furkan Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.