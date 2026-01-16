Furkan Apartmanı Davası Devam Ediyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar önceki savunmalarını tekrar etti, suçsuz olduklarını savundu.

Mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "35 yıllık müteahhittim. Bu süre zarfında on binlerce insanı ev sahibi yaptım. Deprem sonrası çoğu binam hasarsız bir şekilde ayakta kalmıştır. Furkan Apartmanı'nı ben yapmadım. Benim inşa ettiğim bloklar içerisinde değildir. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin çok üzgünüm. Ancak bunun benimle bir alakası yoktur. " dedi.

Bahse konu apartmanın müteahhitliğinde yer almadığını savunun Hasan Hüseyin S, "Hiçbir resmi belgede ismim geçmemektedir. Fiili olarak hiç bir dahilim yoktur. Fenni mesul olan kişinin ifadesinin yanlış değerlendirilmesi söz konusudur. İnşaatımda çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldım. Çok büyük sıkıntılar çekiyorum. Tansiyon hastasıyım. Yaşım gereği cezaevi şartlarına uygun birisi değilim. Kolonların kesildiği resmi olarak tespit edilmiştir. Binanın müteahhiti değilim. Nizip'te on binlerce bina var. Ortada kolon kesilmesi iddiasıyla yıkılmış bir bina vardır. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.S.Ç. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben mağazada çalışıyordum. O mağazada araba alım satımı yapardım. Kolonun kesildiğini net olarak gördüm."ifadelerini kullandı.

Sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ocak'a erteledi.

Duruşmanın ardından müştekiler ve sanık yakınları arasında arbede yaşandı, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Davanın geçmişi

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkındaysa delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce, 28 Ekim'de 2 sanık hakkında yeni iddianame hazırlanması nedeniyle dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, kolonların kesilmesine ilişkin 2 sanık, kamu görevlileri kapsamında 4 sanık hakkında tamamlanan soruşturmalar, 6 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

28 Aralık 2025'te, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce Furkan Apartmanı'na ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada haklarında kırmızı bülten bulunan firari sanıklar Hasan Hüseyin S. hakkında 10 milyon lira güvence bedeliyle yakalama kararlarının kaldırılması kararına itiraz edilmiş, teslim olan müteahhit Hasan Hüseyin S, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.