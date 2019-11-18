Son Dakika Haberleri: Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın kalbini kırdı! Fake...
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın kalbini kırdı! Fake... - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın kalbini kırdı! Fake...

6 saat önce

NBA'de Cleveland Cavaliers ile Philadelphia 76ers karşılaştı.

Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın kalbini kırdı! Fake..., System.String[]

NBA'de Cleveland Cavaliers ile Philadelphia 76ers karşılaştı. Maçın ilk yarısından oyuna ağırlığını koyan 76ers rahat bir galibiyet elde etti ve maçı 114-95 kazandı.


Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz maçı 13 sayı 4 ribaund ile tamamladı. Cedi Osman ise 5 sayı, 4 ribaund kaydetti.


Karşılaşmaya Furkan'ın sayısında Cedi Osman'a attığı fake damga vurdu;



?? En yakın arkadaşa bu yapılır mı?


?? @FurkanKorkmaz, @cediosman'ın kalbini kırıyor pic.twitter.com/zM3KrGH6pP


Spor Arena (@sporarena) November 18, 2019

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:54 
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