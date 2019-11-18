Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın kalbini kırdı! Fake...

NBA'de Cleveland Cavaliers ile Philadelphia 76ers karşılaştı. Maçın ilk yarısından oyuna ağırlığını koyan 76ers rahat bir galibiyet elde etti ve maçı 114-95 kazandı.



Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz maçı 13 sayı 4 ribaund ile tamamladı. Cedi Osman ise 5 sayı, 4 ribaund kaydetti.



Karşılaşmaya Furkan'ın sayısında Cedi Osman'a attığı fake damga vurdu;







?? En yakın arkadaşa bu yapılır mı?



?? @FurkanKorkmaz, @cediosman'ın kalbini kırıyor pic.twitter.com/zM3KrGH6pP



— Spor Arena (@sporarena) November 18, 2019