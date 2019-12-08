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Futbol. 2. Lig Beyaz Grup

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor, sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor, sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Çorum ekibi, ilk yarıyı 45. dakikada Murathan Buğuş'un penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 61. dakikada Fatih Şerifoğlu'nun attığı golle 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 69. dakikasında konuk ekip Yılport Samsunspor, Bahattin Köse'nin ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, kırmızı siyahlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Yeni Çorumspor puanı 31'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korurken, ligdeki ilk yenilgisini alan Samsun ekibi ise 37 puanla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Çorumspor, Çorum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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