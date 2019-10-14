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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftasında dört grupta 9 karşılaşma yapılacak.

Elemelerin 8. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

D Grubu

21.45 Cebelitarık-Gürcistan

21.45 İsviçre-İrlanda

F Grubu

21.45 Romanya-Norveç

21.45 Faroe Adaları-Malta

21.45 İsveç-İspanya

G Grubu

21.45 İsrail-Letonya

J Grubu

19.00 Finlandiya-Ermenistan

21.45 Yunanistan-Bosna Hersek

21.45 Liechtenstein-İtalya

Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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