Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
1 saat önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kamerun'u 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:51 Kaynak: AA
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kamerun
'u 3-0 yenen İngiltere
, çeyrek finale yükseldi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında İngiltere ile Kamerun karşılaştı.
İngiltere, Houghton'ın 14, White'ın 45+4 ve Greenwood'un 58. dakikadaki golleriyle Valenciennes
yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazandı.
Böylece Norveç
'in çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu.
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