Futbol: Hazırlık maçı

Antalya'da kamp yapan Rusya Premier Lig takımlarında Dinamo Moskova, Polonya Ekstraklasa ligi takımlarından Rakow Czestochowa ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Devre arası kamp dönemini Antalya'da sürdüren iki takım Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'in sahasında karşı karşıya geldi.

Dinamo Moskova, karşılaşmanın ilk yarısını 1. dakikada Grulev'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, Rus ekibi 75. dakikada Komlichenko'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dinamo Moskova karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.