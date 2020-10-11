Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

11.10.2020 17:57
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Misli.com 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Siirt İl Özel İdarespor, sahasında Alanya Kestelspor'la 1-1 kaldı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Siirt İl Özel İdarespor, sahasında Alanya Kestelspor'la 1-1 kaldı.

Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma her iki takımın karşılıklı ataklarından sonuç çıkmayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

Alanya Kestelspor, maçın 76. dakikasında Tolga Tekin'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Siirt İl Özel İdare Spor, 90+4'te Abdulkadir Özdemir'in attığı kafa golüyle skoru 1-1 yaptı.

Maç bu skorla sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oynanan maçı Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, tribünden izledi.

Alanya, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

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