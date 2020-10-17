Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Ligde 4 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

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Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak

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