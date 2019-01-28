Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Süleyman Abay
, Mehmet Yıldırım
, Hüseyin Aylak Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz
(Dk. 67 Abdullah Sezgin), Can Sıkılmaz, Berkay
Yılmaz, Fatih
Tultak, Batuhan Kurt (Dk. 85 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş (Dk. 61 Arif Bostancı), Cihan Aydın
, Emre Eser, Ahmet Karadayı
, Yusuf Akbulut Hatayspor
: Akın Alkan
, Murat Paluli
, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz
(Dk. 78 Korkishko), Kubilay Sönmez
, Gökhan Karadeniz
, Diallo
, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Maiga), Hamza Gür
(Dk. 62 Mirkan Aydın
)
Goller: Dk. 15 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 84 Korkishko (Hatayspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 49 Cihan Aydın, Dk. 80 Yusuf Akbulut, Dk. 85 Ahmet Karadayı (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Kubilay Sönmez, Dk. 70 Soner Örnek, Dk. 72 Mirkan Aydın, Dk. 90+3 Maiga (Hatayspor)
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi.
Konuk ekip 76. dakikada Diallo ile penaltıdan yararlanamadı.