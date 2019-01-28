Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

32 dakika önce

Stat: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHakemler: Süleyman Abay, Mehmet Yıldırım, Hüseyin AylakKardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz (Dk. 67 Abdullah Sezgin), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Batuhan Kurt (Dk. 85 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Yıldırım, Hüseyin Aylak

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz (Dk. 67 Abdullah Sezgin), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Batuhan Kurt (Dk. 85 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş (Dk. 61 Arif Bostancı), Cihan Aydın, Emre Eser, Ahmet Karadayı, Yusuf Akbulut

Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz (Dk. 78 Korkishko), Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Diallo, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Maiga), Hamza Gür (Dk. 62 Mirkan Aydın)

Goller: Dk. 15 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 84 Korkishko (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Cihan Aydın, Dk. 80 Yusuf Akbulut, Dk. 85 Ahmet Karadayı (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Kubilay Sönmez, Dk. 70 Soner Örnek, Dk. 72 Mirkan Aydın, Dk. 90+3 Maiga (Hatayspor)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi.

Konuk ekip 76. dakikada Diallo ile penaltıdan yararlanamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Ali Kemal Yılmaz, Mehmet Yıldırım, Süleyman Abay, Sezgin Can, Spor
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