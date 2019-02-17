Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan DuranAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba (Dk. 90 Feczesin), Bagayoko, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba (Dk. 90 Feczesin), Bagayoko, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 82 Eren Keleş)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Murat Duruer (Dk. 63 Eslem Öztürk), Tuncer Duhan Aksu, Onur Ural, İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Bauque), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 72 Perovic)

Goller: Dk. 44 Kone (Adanaspor), Dk. 89 Perovic (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 24 Etoga, Dk. 89 Perovic (İstanbulspor), Dk. 41 Veli Kızılkaya, Dk. 75 Onur Akbay (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:08 Kaynak: AA

Fatih Terim, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Spor
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