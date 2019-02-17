Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan DuranAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba (Dk. 90 Feczesin), Bagayoko, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Özgüç Türkalp
, Mehmet Şahan Yılmaz
, Bersan Duran Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Veli Kızılkaya
, Hakan Barış, Kenan Karışık
, Onur Akbay
, Digao, Bumba (Dk. 90 Feczesin), Bagayoko, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
(Dk. 82 Eren Keleş) İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Wellington
, İbrahim Yılmaz
, Onur Ergün
, Cajic, Etoga, Murat Duruer
(Dk. 63 Eslem Öztürk), Tuncer Duhan Aksu
, Onur Ural, İbrahim Halil
Çolak (Dk. 46 Bauque), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 72 Perovic)
Goller: Dk. 44 Kone (Adanaspor), Dk. 89 Perovic (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 24 Etoga, Dk. 89 Perovic (İstanbulspor), Dk. 41 Veli Kızılkaya, Dk. 75 Onur Akbay (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:08 Kaynak: AA
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