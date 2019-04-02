Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip TiryakiGençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip Tiryaki

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk. 88 Matei)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 53 Sebaihi), İshak Çakmak, Guido Koçer (Dk. 74 Umut Gündoğan), Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 86 Mustafa Batuhan Altıntaş), Özgür Can Özcan

Goller: Dk. 40 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 59 Özgür Can Özcan (Boluspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 48 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Paraiba (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Dimov, Dk. 44 Guido Koçer, Dk. 90+1 Ümit Kurt, Dk 90+3 Sebaihi (Boluspor), Dk. 72 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor ile 1-1 berbere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:20 Kaynak: AA

Gökmen Olgaç, Altay, Selçuk Şahin, Uludağ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maç Sonunda Malatyasporlu Kamara, Ndiaye'nin Üzerine Yürüdü Galatasaray'da Luyindama, Fenerbahçe Derbisinde Forma Giyemeyecek Galatasaraylı Taraftarlar, Futbolcuları Islıkladı! Jose Sosa, Abdülkadir Ömür'ü Messi'ye Benzetti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 23:10:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]