Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: EryamanHakemler: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip TiryakiGençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay
, Gökmen Olgaç
, Habip Tiryaki Gençlerbirliği
: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
, Claro, Alper Uludağ
, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin
, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre
), Nadir Çiftçi
, Stancu (Dk. 88 Matei) Boluspor
: Gökhan Değirmenci
, Fink, Dimov, Ümit Kurt
, Ufuk Budak
, Burak Asan (Dk. 53 Sebaihi), İshak Çakmak
, Guido Koçer (Dk. 74 Umut Gündoğan
), Akabueze, Mustafa Durak
(Dk. 86 Mustafa Batuhan Altıntaş
), Özgür Can Özcan
Goller: Dk. 40 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 59 Özgür Can Özcan (Boluspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 48 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Paraiba (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 28 Dimov, Dk. 44 Guido Koçer, Dk. 90+1 Ümit Kurt, Dk 90+3 Sebaihi (Boluspor), Dk. 72 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor ile 1-1 berbere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:20 Kaynak: AA
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