Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin GözütokKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek, Joseu Sa, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Pavelka, Trezeguet, KoitaÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek, Joseu Sa, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Pavelka, Trezeguet, Koita

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Boldrin, Umar, Samudio, Muric

Gol: Dk. 23 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 45+2 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Umar'ın dar açından sert vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ramazan Köse direğin dibinden güçlükle çıkardı.

6. dakikada Trezeguet'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın açısını düzelttikten sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

19. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, düzelttikten sonra çektiği şutta topu üstten auta gönderdi.

23. dakikada Çaykur Rizespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kararıyla öne geçti. Muric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu gol kararı verdi: 0-1.

28. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda yerden seken topu kaleci Gökhan Akkan güçlükle çeldi. Meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top bir kez daha Gökhan'dan döndü. Altıpas gerisinde pozisyonu takip eden Koita'nın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

43. dakikada Pavelka'nın pasında topla buluşan Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkteki Trezeguet meşin yuvarlağı kafayla Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Ramazan Köse, Mustafa Öğretmenoğlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu Akhisarspor, Mechelen Forması Giyen Edin Cocalic'i Transfer Etti

Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Quaresma'nın Takımdan Ayrılacağı İddialarına Son Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 22:39:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]