Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 70 Pereira), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk.

Stat: Medical Park



Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 70 Pereira), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Nwakaeme, Ekuban



Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Zeki Yıldırım (Dk. 62 Doğukan Sinik), Charles, Amilton (Dk. 74 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Fredy, Doukara (Dk. 90+3 Drole)



Goller: Dk. 9 Doukara (Antalyaspor) Dk. 21 Nwakaeme, Dk. 58 Ekuban, Dk. 67 Olcay Şahan, Dk. 90+1 Murat Cem Akpınar (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 55 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) Dk. 56 Charles (Antalyaspor)



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi.



58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışından şutunda üst direğe çarparak çizgi üzerinden geri gelen topu Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 2-1



67. dakikada bordo-mavili takım bir gol daha buldu. Soldan son çizgiye inen Nwakaeme, Nazım Sangare'den sıyrıldıktan sonra topu geriden gelen Olcay Şahan'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 3-1



76. dakikada Serdar Özkan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, direk dibinden topu kornere çeldi.



90+1. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında topla ceza sahasına giren Murat Cem Akpınar'ın şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlara gitti. 4-1



Karşılaşmayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

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